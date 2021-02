Crotone, riflessioni su Stroppa. In lizza Semplici ed un nome accostato anche alla Fiorentina

Non un periodo facile per il Crotone. Il club si trova attualmente ultimo con soli12 punti in 22 partite, con una proiezione misera di 21 punti al termine della stagione. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle prossime ore ci saranno delle riflessioni da parte del club sul futuro del tecnico Giovanni Stroppa. Non è stata digerita, infatti, l’ennesima sconfitta (la quarta consecutiva), questa volta ai danni del Sassuolo. Tra i possibili sostituti, Leonardo Semplici, che però aspetterebbe altre chiamate e Daniele De Rossi, che allo stesso tempo vorrebbe prima completare il master a Coverciano. In lizza anche Walter Zenga

