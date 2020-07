Cristian Brunetti, il fisioterapista tifoso della Fiorentina che ha inventato l’ecografia in 3D

Una passione sfrenata per la Fiorentina, la squadra del cuore da sempre, e per la fisioterapia che è il suo lavoro. Cristian Brunetti è il titolare di Fisiolab, istituto fisioterapico con sede a Prato. Da oltre dieci anni gestisce lo studio ed ha inventato l’ecografia 3D per chi, come lui, è non vedente. Ma non solo, tutti possono accedere a questo servizio.

Cristian, com’è nata questa idea?

“Le idee di questo tipo vengono a chi ha un bisogno. Nel giro di 22-24 ore è possibile avere una ecografia in 3D da consegnare ad una mamma non vedente e non solo, possono consultarla anche gli amici e i familiari. È un’esperienza sensoriale, tattile. Permette a chi non può vedere di farsi un’idea del feto, oppure chi oltre che sul cd o sulla chiavetta vuole anche l’immagine tridimensionale tattile. Mi piace l’idea che faccia emozionare le persone”.

Ha avuto riscontri positivi?

“Sì, molti. Tante persone sono rimaste colpite, anche un’amica psicologa che fa percorsi con mamme in dolce attesa. È bello sentire lo stupore delle persone, sono felice di poter aiutare”.

Lei è anche un grande tifoso viola, giusto?

“Da sempre, in casa lo siamo tutti. Ricordo che a metà degli anni ottanta andavo ad Agliana dove la Fiorentina si recava sempre. Diaz, Monelli, Baggio: c’erano campioni ma soprattutto giocatori normali. Ricordo che Roberto mi fece un autografo, una “b” gigante con una specie di elettrocardiogramma intorno. In quegli anni i giocatori si potevano toccare, abbracciare. È cambiato molto da allora. La mia prima volta allo stadio fu Fiorentina-Parma 3-0, coppa Italia del 19 giugno 1985”.

Ha fiducia in questa Fiorentina?

“Spero che non si facciano condizionare troppo dalla storia dello stadio e non se ne vadano via se non riescono a farlo. Sono italiani e affezionati, ma oggi i presidenti sono imprenditori e non sono più i mecenati di una volta”.

E il suo sogno nel cassetto?

“Riguarda me stesso, vorrei allenare una squadra di ragazzi. I miei modelli sono Ezio Glerean e Zdenek Zeman, due tecnici innovativi e votati al calcio offensivo. Di questo sogno ne ho parlato con amici, spero di avere un’opportunità”.

Per avere altre informazioni sull’ecografia consultare il sito www.medical-3d.it