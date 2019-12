Crisi Napoli: salta il giorno di riposo, allenamento e poi confronto DeLa-Gattuso

L’1-2 subito ieri sera al San Paolo contro il Parma ha peggiorato, se possibile, l’umore di Aurelio De Laurentiis. Come riporta il sito del Corriere dello Sport, infatti, oggi la squadra si è ritrovata a Castel Volturno per allenarsi, nonostante in programma inizialmente ci fosse il giorno libero. Una decisione, questa, presa in tandem da Gennaro Gattuso insieme al presidente: i due si sono confrontati per molto tempo già da ieri sera per riuscire a trovare la soluzione di una crisi che sta sempre più diventando complicata.