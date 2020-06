Cravero su Belotti: “Via dal Torino? Sarebbe un brutto segnale”

Roberto Cravero, ex difensore ed oggi commentatore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio:

La vera Lazio è quella di Bergamo o quella vista contro la Fiorentina?

“A Bergamo è mancata tranquillità nella gestione della partita, una cosa strana per una squadra solida. Con la Fiorentina invece c’è stata una grande reazione contro una squadra che stava giocando meglio. Probabile che quella partita abbia fatto tornare fiducia davvero sia nell’ambiente che nella società”.

Il Torino riuscirà a tenere Belotti?

"La cessione di Belotti sarebbe segno di debolezza, un vivacchiare ancora per tanti anni. La vedo da quel punto di vista, e non so se il bilancio del Torino sia a posto oppure abbia bisogno di essere ripianato, ma sarebbe un brutto segnale".