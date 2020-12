Cragno confessa: “Tifo Fiorentina ed ero abbonato al Franchi”

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha confermato la sua fede viola: “Da ragazzino ero abbonato alla Fiorentina” ha detto il giocatore, nato a Fiesole e cresciuto calcisticamente con Sieci e Cattolica Virtus, prima del salto al Brescia. “In Sardegna ho aumentato la testardaggine. Ma ho anche preso l’amore per questa terra. Amo Baunei e Santa Maria Navarrese. L’Europeo è il sogno, c’è concorrenza ma facendo bene col Cagliari posso arrivarci. Futuro in una big? Non ci penso, davvero. E se in Europa ci andassi col Cagliari? Qui c’è un progetto vero, si vuole fare il salto di qualità” ha detto Cragno. IL RETROSCENA: “CRAGNO FU VICINO ALLA FIORENTINA, POI…”