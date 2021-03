CR7 su Cragno e Martina su Antognoni. Il confronto dell’ex arbitro

Paolo Casarin, ex arbitro di Serie A, mette a confronto, sul Corriere dello Sport, due scontri di gioco avvenuti in epoche diverse. Da una parte il piede di CR7 al volto di Cragno e dall’altro, l’intervento che fece perdere i sensi ad Antognoni, colpito da Martina nel 1981. L’ex arbitro si dice sollevato di aver visto Cragno restare vigile a differenza di Antognoni che ebbe bisogno di soccorso immediato. Lo scontro tra Martina e Antognoni fu impressionante ma involontario. In quel frangente, dopo aver escluso la natura violenta dell’intervento, non servivano sanzioni. Il portiere agì in maniera pericolosa, sì, ma involontaria.