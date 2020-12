Premiato come calciatore del secolo ai Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo ha parlato anche del suo rapporto col figlio. Rivelando di essere molto severo con lui: “Vedremo se potrà diventare un grande giocatore oppure no. Ha potenziale, dribbla bene ed è rapido, ma questo non basta. A volte beve coca cola, fanta e mangia patate fritte, lui sa che sono cose che non mi piacciono. Io gli dico che dovrebbe fare un po’ di tapis roulant e poi rigenerarsi nella vasca fredda, ma lui non vuole. Capisco che ha solo 10 anni. Anche i miei figli più piccoli quando mangiano la cioccolata mi guardano preoccupati”. E RIBERY FA SGOBBARE IL PICCOLO SEIF – VIDEO