Covid, il sindaco Nardella positivo: “Ma grazie al vaccino sto bene”

Anche il primo cittadino di Firenze costretto a restare a casa a causa del virus

Anche il sindaco Dario Nardellafinisce in smartworking. Come si apprende dal suo profilo Twitter, infatti, il primo cittadino di Firenze è risultato positivo al Covid. "Grazie ai vaccini ho solo qualche lieve sintomo. Da oggi lavoro da casa. L’impegno per Firenze non si ferma", ha scritto in un tweet condiviso poco fa.