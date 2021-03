Covid, Firenze dovrebbe farcela a evitare la zona rossa: decisione nel pomeriggio

Calano oggi i contagi nell’area fiorentina – si legge su repubblica.it – e all’ultimo tuffo l’incidenza passa da 252 a 246,5 casi per 100mila abitanti. Sembra così che il rischio di finire in zona rossa, altissimo ieri, sia rientrato. Con un grosso sospiro di sollievo. Ma bisognerà attendere l’ufficialità perché, come si vede dai numeri, Firenze è sul filo. La Regione Toscana infatti per valutare l’andamento nelle province utilizza i dati di un periodo diverso da quello preso in considerazione dalla cabina di regia nazionale, e cioè della settimana che va dal sabato al venerdì e non di quella dal venerdì al giovedì. Così, se ieri la provincia di Firenze aveva numeri da rosso, oggi non li ha. Le decisioni ufficiali nel pomeriggio.

Probabilmente oggi pomeriggio si deciderà di far diventare rosse alcune zone particolarmente colpite, ad esempio nell’Empolese-Valdelsa che pure sono nella provincia di Firenze. Prato e Pistoia dovrebbero rimanere in rosso: sopra i 250 casi per 100 mila abitanti ci sono anche le province di Arezzo e Lucca, ma tutto dipenderà da cosa deciderà di fare il governatore Giani dopo aver sentito gli amministratori locali.