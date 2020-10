Covid-19, sale il conto in Serie A: altri tre positivi nel Genoa, uno nell’Atalanta

Sempre più pesante la situazione-contagi al Genoa. In seguito agli esami strumentali effettuati ieri, una nota del club rossoblù informa che “sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males”. Il totale dei contagiati nel cluster rossoblù sale così a 22 unità, di cui ben diciassette sono elementi della prima squadra. Un conto pesantissimo, anche in vista della ripresa dell’attività agonistica. La squadra non si sta allenando: gli allenamenti per i negativi sono sospesi almeno sino a lunedì prossimo. I tamponi quotidiani, comunque, continuano.

Anche in casa Atalanta un caso di Covid. Lo ha annunciato la stessa società bergamasca con una nota ufficiale: “L’Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate”. Considerata la situazione il club nerazzurro ha annullato la conferenza stampa di Gasperini della vigilia, in vista del match contro il Cagliari, inizialmente prevista alle 13,30 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. (Gazzetta.it)