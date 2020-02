Corvino consiglia il Napoli: “Ciclo finito, bisogna fare come ho fatto io a Firenze…”

L’ex direttore sportivo viola Pantaleo Corvino è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli. E ha paragonato la situazione azzurra al passato recente della Fiorentina: “Per esperienza di quanto successo a Firenze, puoi arrivare a fine ciclo, ma non sai mai quando avviene; se lo sapessimo, avremmo la sfera di cristallo. Io mi ritrovai dopo 4 qualificazione in Champions ad annaspare, quindi bisogna limitare i danni e prendere i provvedimenti necessari. I miei acquisti più importanti? Non voglio pensare al passato. Dico solo che la Scarpa d’Oro di Toni è un mio orgoglio”.