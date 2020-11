Corsi: “Sarri fatica a non lavorare. Iachini? Ecco perché scelsi di cambiare”. Prandelli…

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto per la situazione della Fiorentina, lì ho tanti amici. Sarri? Ci parlo raramente, ma per come lo conosco credo faccia fatica a non lavorare. Me lo immagino chiuso nel suo bunker a nutrirsi di nozioni e conoscenza, vive questa professione in maniera maniacale, per passione. Iachini? E’ una persona straordinaria, molto seria. E’ un allenatore che dà grande impatto alla squadra sotto l’aspetto emotivo e caratteriale, scegliemmo di cambiare perché questo impatto nei confronti della squadra ci sembrava esaurito. Ho grande stima sia del tecnico che della persona. Prandelli? Nella sua ultima esperienza al Genoa ha fatto un buon lavoro lasciando un ottimo ricordo. Spero che il calcio possa ritrovarlo da protagonista”.