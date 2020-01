Corsa salvezza, Ranieri preoccupato: “Non credo basteranno 40 punti”

La Fiorentina dovrà lottare per la salvezza fino alla fine? La speranza è ovviamente di no, ma la classifica di oggi parla chiaro: i viola hanno solo 4 punti di vantaggio sulla zona rossa e uno scontro diretto all’orizzonte contro la Spal. Tocca a Iachini cambiare marcia a partire da domenica. Intanto Claudio Ranieri fa i calcoli: “Ci sono tante squadre in corsa, non so se saranno sufficienti 40 punti per la salvezza” ha detto il tecnico della Samp alla vigilia del match contro il Brescia.