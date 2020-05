Coronavirus, Speranza: “Proviamo a ripartire, pronti ad intervenire se necessario”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, tramite un video-messaggio, è tornato a parlare riguardo all’emergenza Coronavirus. Rivelate alcune informazioni che tranquillizzano, almeno in parte, il mondo del calcio:

Con prudenza proviamo a ripartire, ma se dovessero esserci segnali di allarme i decisori politici a livello nazionale e regionale saranno in grado di intervenire nel più breve tempo possibile. La partita contro il Coronavirus non è finita, il nemico non è ancora sconfitto. Stato e Regioni devono lavorare insieme, giorno dopo giorno, per vincere questa partita.