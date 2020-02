Coronavirus, partite a porte chiuse. Ecco chi può entrare: giornalisti e fotografi in numero limitato

L’emergenza Coronavirus cambia le cose. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il numero di accessi sarà assai più ristretto dei 150-200 soggetti che solitamente riescono a entrare in uno stadio chiuso al pubblico per motivi disciplinari. Entreranno, ovviamente, le squadre, gli staff tecnici, i dirigenti al seguito, gli ufficiali di gara, gli ispettori federali, gli operatori sanitari, quelli della sicurezza, i giornalisti e i fotografi (in numero comunque limitato). Molto difficilmente, invece, sarà consentito l’ingresso ai dipendenti delle due società che in altre circostanze riescono comunque ad entrare, o alle persone invitate personalmente dai giocatori, come i procuratori.