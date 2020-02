Coronavirus, niente conferenza stampa per Gasp. Sospetto contagio per alcuni tifosi spagnoli?

L’Atalanta ha sospeso tutte le attività a causa della vicinanza del focolaio italiano del Coronavirus: come si legge su Tuttomercatoweb, prima della sfida di sabato contro il Lecce Gian Piero Gasperini non parlerà ai giornalisti ma verrà pubblicata una video-intervista sui social del club nerazzurro. Intanto il quotidiano spagnolo Marca riferisce che quattro tifosi del Valencia di ritorno da San Siro dopo la gara di Champions avrebbero accusato sintomatologie compatibili con il virus. Tutto da confermare, come spiega il Dipartimento della Salute Valenciano: i quattro rimarranno in casa come forma di prevenzione.

INTANTO SI RAGIONA SUL POSSIBILE RINVIO DI UDINESE-FIORENTINA