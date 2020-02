Coronavirus, lo strano caso di Goldaniga al Genoa

Di lui si è parlato, anche di recente, sul mercato in chiave Fiorentina. Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa ben conosciuto da Beppe Iachini, è finito adesso al centro di un curioso “caso” legato all’allerta coronavirus. Come raccontato dal Secolo XIX il difensore è stato relegato ad allenarsi da solo in quanto orginario di Codogno (uno dei principali focolai del virus) e considerato quindi a rischio contagio. La stranezza è che Goldaniga è già stato sottoposto ad analisi che sono risultate negative all’infezione, ma non è bastato a tranquillizzare il club rossoblu.