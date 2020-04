Coronavirus, in Toscana via a test sierologici su 400.000 persone

In Toscana è stato raggiunto l’accordo quadro con i laboratori privati per effettuare i test sierologici. Lo ha riferito il governatore Enrico Rossi, precisando che il sistema sanitario regionale è già impegnato in 140mila test riservati prioritariamente ai lavoratori della sanità e a ospiti e operatori delle Rsa. Ora con i privati si arriva a quota 400mila, comprendendo i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti dall’11 marzo.