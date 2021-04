Coronavirus, il casco italiano salva la vita: anche Della Valle ha contribuito

Sembra il casco usato dai palombari, ma permette ai pazienti con grave insufficienza respiratoria, come quelli con la polmonite da Covid-19, di respirare. Il casco è stato inventato e prodotto in Italia e sono quasi solo i rianimatori del nostro paese a utilizzarlo. Uno studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Jama dimostra che la via italiana al supporto respiratorio non invasivo, con questo casco, può essere vincente nei pazienti con Covid-19, perché riduce del 40% la necessità di ricorrere all’intubazione, rispetto all’ossigenoterapia ad alti flussi, che è considerata il supporto respiratorio ottimale in caso di ipossiemia. (…) A credere nei caschi sono stati anche cinque imprenditori italiani (Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, l’ex patron viola Diego Della Valle, Isabella Seragnoli e Alberto Vacchi) che, la scorsa primavera, tramite la loro associazione ’Aiutiamoci’, ne hanno acquistati diverse centinaia, per donarli a varie regioni, tra le quali il Lazio.

