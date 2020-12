Doveva iniziare alle 17:30 di oggi il match di Serie C tra Casertana e Viterbese, ma è notizia di questo pomeriggio che il club campano conta all’interno del proprio gruppo squadra ben quindici elementi positivi, e così l’Asl ha bloccato tutto per fare le ultime verifiche prima di consentire il calcio d’inizio, avvenuto poi alle 18:20. L’aspetto clamoroso è che la Casertana sta affrontando la gara con soltanto nove giocatori in campo (e nessuno in panchina).