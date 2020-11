Coronavirus: due nuovi positivi in Serie A. La Toscana resta zona rossa

Non si ferma la corsa del Covid in Serie A: il Cagliari è costretto a fermare il proprio centrocampista Nahitan Nandez dopo il giro di tamponi odierno, così come l’Atalanta il russo Aleksej Miranchuk. Il club sardo in settimana aveva dovuto bloccare anche l’ex viola Giovanni Simeone per lo stesso motivo, preceduto dall’ex Inter ed Atletico Diego Godin. Intanto, con l’ordinanza che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà a breve, Lombardia, Piemonte e Calabria tornano ad essere regioni arancioni, mentre la Toscana resta zona rossa almeno fino al prossimo 3 dicembre.

