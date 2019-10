Corini su Tonali: “In crescita continua, se continua così realizzerà i suoi sogni”

Nella conferenza stampa pre-Fiorentina, Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ovviamente non ha parlato soltanto delle condizioni fisiche di Mario Balotelli. L’allenatore delle rondinelle, infatti, ha menzionato anche Sandro Tonali (giovane, come noto, seguitissimo dalla Fiorentina), partendo dalla recente convocazione in Nazionale maggiore del giovane centrocampista lombardo:

La chiamata di Mancini ha fatto molto piacere naturalmente, a lui come a tutti noi. E’ un ulteriore step nella sua crescita. Se continua così, realizzerà tutti i suoi sogni professionali, come ogni calciatore può fare se mosso da una grande passione”.

