Corini non dimentica: “L’azione di Tonali era regolare, necessario dare una logica al VAR”

Intervenuto nella sala stampa dello stadio Rigamonti per commentare la vigilia del match di Genova, il tecnico delle rondinelle Eugenio Corini è tornato anche sul pareggio interno di lunedì sera contro la Fiorentina:

Il punto con la Fiorentina vale molto. È stata una gara molto intensa. Abbiamo portato a casa un punto, ora arriviamo a Genova con i presupposti giusti. Il VAR è un valore. Incide su situazioni particolari, ci sono delle situazioni veramente al limite. Io vorrei capire quando è una cosa o un’altra, capisco che è difficile però vorrei che fosse data una logica. L’azione di Tonali è palese, non può essere che gol. Non ci volevo credere, nessuno si è accorto. Il VAR oggettivamente è un valore, va valutato come può essere utilizzato.