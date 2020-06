Coppa Italia, Sylvestre chiarisce sull’Inno: “Non l’ho dimenticato, ero emozionato”

“E’ stata una serata molto emozionante, non sono mai stati così emozionato. Cantare l’inno in uno stadio così vuoto mi ha fatto bloccare perché mi è venuta una tristezza molto forte. Sono molto sensibile e questa cosa mi ha coinvolto tanto. Non mi sono dimenticato le parole, ero solo molto emozionato”. Queste le parole del cantante Sergio Sylvestre, che ieri sera si è bloccato durante l’esecuzione dell’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia.

ECCO L’ALBO D’ORO AGGIORNATO DELLA COMPETIZIONE: IL NAPOLI RAGGIUNGE LA FIORENTINA