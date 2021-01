Coppa Italia, storie tese fra Lukaku e Ibra: “Torna a giocare coi voodoo”, “Vuoi parlare di tua madre?”

Poco prima dell’intervallo del Derby di Coppa Italia (segui la diretta), Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono stati protagonisti di una lite molto accesa: i due, arrivati al testa contro testa dopo qualche parola di troppo, si sono ritrovati vicini al duplice fischio, e gli animi si sono surriscaldati una seconda volta. Alcuni membri dello staff dell’Inter hanno dovuto trattenere il centravanti belga, che sembrava furioso nei confronti del collega svedese, ex compagno tre anni fa al Manchester United. Entrambi ammoniti, Ibrahimovic poi è stato espulso per somma di cartellini gialli.

Gazzetta.it riporta anche alcune delle parole che sono volate tra i due: “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino” sarebbe stato l’insulto di Ibra che ha innescato la lite, mentre “I f**k you and your wife…” e “Parliamo ancora di tua madre?” la reazione del belga.

