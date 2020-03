Rinvio anche per le semifinali di Coppa Italia. Ufficiale da ieri sera quello di Juventus-Milan, si va verso la stessa decisione anche per Napoli-Inter prevista per domani. E’ una delle decisioni che emergerà dall’assemblea di Lega Serie A. Intanto l’amministratore delegato dell’Inter prende tempo: “Non sappiamo ancora nulla. Ci adegueremo a quello che decideranno” ha detto poco fa Beppe Marotta.