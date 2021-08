Coppa Italia – Belotti esce infortunato, un ex viola si fa espellere

Belotti ha dovuto abbandonare il campo alla prima uscita stagionale del Torino di Ivan Juric, con la Cremonese in Coppa Italia

Una partenza in salita per il Torino di Ivan Juric. Alle prese col primo impegno stagionale in Coppa Italia, i granata hanno dovuto rinunciare dopo pochi minuti al proprio capitano, Andrea Belotti. "Il Gallo" è stato costretto ad uscire dal campo a pochi minuti dal termine del primo tempo, contro la Cremonese. L'attaccante della Nazionale ha accusato un fastidio alla caviglia intorno alla mezzora, ha provato a stringere i denti ma ha dovuto desistere, sostituito dal classe 2000 Rauti.