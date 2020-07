Convocati Torino: out Djidji, Celestia al suo posto

Ecco i convocati del Torino per la gara di questa sera contro la Fiorentina. Come si legge su toronews.net, l’unica assenza è quella di Koffi Djidji che secondo quanto filtra è in permesso per motivi familiari. Il difensore francese sarà sostituito da Christian Celesia, difensore classe 2002.



