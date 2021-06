Conte-Real Madrid, era fatta. Giocatori: “Se arriva lui, ce ne andiamo noi”

L'incredibile rifiuto dei giocatori del Real: Perez con le spalle al muro avrebbe virato su Ancelotti

Il Times, autorevole quotidiano inglese, svela un clamoroso retroscena sul mancato approdo di Antonio Conte sulla panchina del Real Madrid. Le trattative erano a buon punto, ma Florentino Perez avrebbe dovuto fare improvvisamente marcia indietro per via del veto assoluto posto da addirittura dieci giocatori. Non vengono fatti nomi, ma questa presa di posizione, un perentorio "o lui o noi", sarebbe stata determinante per il fallimento dell'operazione, dando il via libera al ritorno di Ancelotti.