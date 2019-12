Conte: “Nelle ultime 3 gare abbiamo raccolto molto meno di quanto avremmo meritato”

Antonio Conte, durante la conferenza stampa di oggi, è tornato su Fiorentina-Inter e più in generale sulle ultime tre gare della formazione nerazzurra. Queste le sue parole: “Se analizzo le ultime tre gare sono molo critico e chiedo molto ma al tempo stesso devo essere obiettivo e dire che abbiamo raccolto molto molto meno rispetto a quello che avevamo fatto. Non dobbiamo parlare di sfortuna ma avremmo potuto sfruttare meglio le situazioni ed esser maggiormente accorti in fase difensiva. Sappiamo bene che il risultato finale sposta il giudizio sulla prestazione. Mi auguro di vedere voglia e intensità e maggiore attenzione. Dovremo essere perfetti per portare a casa la vittoria domani contro il Genoa”.