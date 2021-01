Conte lancia Eriksen come play, i tifosi nerazzurri approvano: “E’ il suo momento”

Sta attirando grande curiosità dei media e tifosi la scelta di Antonio Conte di provare Christian Eriksen come regista nell’Inter che affronterà la Fiorentina in Coppa Italia. Per adesso il danese ex Tottenham non ha trovato molto spazio nella formazione nerazzurra ma adesso per lui potrebbero aprirsi nuove strade. Di questo, sicuramente, ne sono felici i tifosi interisti: come riporta passioneinter.com, infatti, gli appassionati nerazzurri hanno tempestato i social di messaggi pro-Eriksen, entusiasti del nuovo possibile ruolo del danese.