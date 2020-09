Conte e il 4-3 alla Fiorentina: “Mi sono divertito e ci è servita molto”

A quattro giorni da Inter-Fiorentina 4-3, torna a parlare Antonio Conte in vista della gara di domani dei nerazzurri col Benevento (recupero della prima giornata).

La gara mi è piaciuta molto e l’ho detto anche ai ragazzi, mi sono divertito. Offensivamente abbiamo giocato un bel calcio, difensivamente siamo stati aggressivi. Non ci siamo fatti trovare in equilibrio in alcune circostanze. Inevitabilmente dovremo migliorare ma, se guardiamo ai top club esteri come Manchester City e Bayern, ci accorgiamo che prendono tanti gol perché propongono un calcio offensivo. Contro la Fiorentina abbiamo provato diverse opzioni a livello tattico che potranno tornare utili più avanti.