Conte: “Distribuiremo un fondo immediato ai nostri comuni per garantire i generi alimentari alle famiglie in difficoltà”

In diretta nazionale, il Premier Conte, ha parlato così riguardo all’emergenza nazionale del Corona Virus:

Oggi registriamo il numero più alto di guariti, ascolteremo le parole degli scienziati per valutare l’andamento della curva di questi dati. Stiamo vivendo delle difficoltà materiali a livello nazionale, noi abbiamo lavorato per un provvedimento immediato di grande imbatto. Oltre ad anticipare i 4,3 miliardi del fondo di solidarietà comunale, con un’ordinanza della protezione civile aggiungiamo un fondo di 400 milioni che verranno distribuiti a tutti i nostri comuni da destinare alle famiglie che purtroppo hanno delle serie difficoltà economiche per adempiere ai beni di prima necessità come i generi alimentari. Sarà quindi compito del comune distribuire buoni pasto a queste famiglie.