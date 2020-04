Conte: “Distanze sociali e mascherine fino all’arrivo del vaccino anti-coronavirus”

“Nelle ultime settime ci sono stati altri due decreti volti a prorogare il regime restrittivo in vigore”, una decisione assunta alla luce “dei dati epidemiologici della ultime settimane, in particolare sull’andamento dei contagi, che ci hanno mostrata l’efficacia delle misure adottate ma insieme l’esigenza di perseguire con immutato rigore lungo il percorso intrapreso”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula al Senato.

“In aggiunta ai 25 miliardi il governo invierà a breve in Parlamento una ulteriore relazione con la richiesta di scostamento di bilancio pari a una cifra ben superiore di quella di marzo, non inferiore a 50 miliardi di euro, per un intervento complessivo non inferiore a 75 miliardi di euro. Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino”.

E ancora sull’app Immuni: “L’applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi. Un team composto dal ministero dell’Innovazione, dal ministero della Salute e da esperti in sicurezza cibernetica sta affiancando il Commissario Arcuri al fine di implementare questa applicazione nel migliore dei modi e con le più elevate garanzie”.