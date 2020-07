Conte contro un calendario “anomalo”. Nerazzurri penalizzati rispetto alla Juve

L‘Inter fa la voce grossa contro un calendario folle che fino ad adesso è stato effettivamente più complesso di quello delle rivali per lo scudetto. Come riporta in un dossier La Gazzetta dello Sport, emerge come i nerazzurri – per cinque volte in otto giornate – hanno giocato contro squadre che avevano avuto un giorno in più di riposo. Alla Juve non è mai successo, anzi per due volte le avversarie hanno avuto ventiquattr’ore di stacco in meno. Conte si è molto lamentato di questo aspetto nel post partita del match contro la Roma, ma spesso le contingenze “anomale” sono state dettate dai diritti tv e dall’appetibilità di Lukaku e compagni per le televisioni. Domani c’è la Fiorentina, che ha avuto a disposizione gli stessi giorni di riposo ma ha giocato solo qualche ora prima dei meneghini.

INTER-FIORENTINA, ECCO L’ARBITRO