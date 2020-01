Conte, accoglienza shock dei tifosi del Lecce! Striscione pesante verso il tecnico nerazzurro

Non è sicuramente stato un bel ritorno a casa per Antonio Conte. Per il tecnico nativo proprio della città pugliese con cui ha anche esordito in Serie A, è stata sicuramente una giornata da dimenticare. I tifosi del Lecce infatti non hanno scordato l’esperienza dell’allenatore interista sull’odiata panchina del Bari e lo hanno accolto con uno striscione molto forte e insultante: “Conte uomo senza identità, sei la m… della nostra città“.