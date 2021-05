CONI, Malagò confermato alla presidenza: “Non mi risparmierò”

Malagò sarà ancora a capo del CONI: è il terzo mandato

Giovanni Malagò è stato confermato come presidente del CONI anche per il periodo 2021-2024. Il presidente uscente ha ricevuto 55 voti, contro i 13 voti di Renato Di Rocco e uno ad Antonella Bellutti, oltre a una scheda bianca e a una scheda nulla. Così Malagò si è espresso sul suo terzo mandato: "Non mi risparmierò per ripagare chi mi ha espresso fiducia e anche chi ha votato gli sfidanti, voglio continuare a onorare un mondo che sento il mio e per il quale ho preso un impegno che ho dimostrato di rispettare. Per me non esiste un ruolo più bello di quello di Presidente del Coni. Siete la mia famiglia e mi troverete sempre dalla stessa parte".