Comunicato Empoli: sospetta positività all’interno della rosa

I toscani stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per scongiurare un eventuale focolaio

Vi riportiamo in calce il tweet con cui l'Empoli comunica di aver rilevato un caso di sospetta positività durante i controlli di routine: l'incubo Covid non sembra voler andarsene.

"La società azzurra ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore, con il tesserato che è stato isolato e posto in quarantena secondo le attuali direttive federali e ministeriali e con l’intero gruppo squadra che è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi molecolari.

Empoli FC rende noto altresì che la seduta di allenamento programmata per questa mattina non si è svolta e l’allenamento del pomeriggio si svolgerà al Centro Sportivo di Monteboro in forma individuale nel rispetto nella normativa vigente".