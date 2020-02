Incuriosito dal corteo dei lavoratori Air Italy all’interno dell’aeroporto di Malpensa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in partenza per gli Stati Uniti, ha assistito in disparte al presidio contro la messa in liquidazione della compagnia aerea. “È un peccato quando non c’è lavoro ed è un peccato che li vogliano mandare via ma io nella mia vita non ho mai licenziato nessuno, pur avendo 4.500 dipendenti. Se la proprietà di Air Italy se ne sta andando, non mi pare giusto mandare in rovina i lavoratori. Io sto con loro“, ha aggiunto Commisso. Lo si legge su video.repubblica.it.

INTANTO “IL GIORNALE” PUNGE COMMISSO: “ORA NON E’ DISGUSTATO”