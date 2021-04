Commisso, da Firenze il discorso alla Columbia University

Da Firenze il saluto di Rocco Commisso ai laureati della Columbia

Come riportato da ACF, Rocco Commisso è intervenuto alla celebrazione di 'Graduation' degli studenti della Columbia University, raccontando la sua storia di studente, proprio nella stessa università e dando alcuni consigli per i futuri professionisti. In particolare, celebrando anche la storia dei grandi ingegneri del passato a cui ispirarsi (molti dei quali sono partiti da Firenze, come il più famoso di tutti Leonardo Da Vinci).