Codacons rimborsa gli abbonati e le spese per viaggi e asili: le info

L’esplosione dell’emergenza CoronaVirus ha provocato anche in Toscana il caos per quanto riguarda viaggi, eventi e manifestazioni di ogni tipo, concorsi pubblici e attività professionali. Per tale motivo il Codacons ha deciso di scendere in campo a tutela dei cittadini della Toscana, pubblicando in loro aiuto alla pagina https://codacons.it/coronavirus-diritti/ i moduli attraverso i quali far valere i lodo diritti in ogni possibile ambito, e nello specifico:

– modulo per chiedere il rimborso delle spese sostenute per viaggi (treni, aerei, hotel, ecc.) e relative a soggiorni di piacere, concorsi pubblici, manifestazioni, feste ed eventi vari;

– modulo per chiedere il rimborso delle spese sostenute per biglietti e abbonamenti calcistici;

– modulo per chiedere il rimborso delle spese sostenute per le rette per gli asili privati e comunali e quelle per il servizio di refezione scolastica;

– un vademecum sull’emergenza CoronaVirus.