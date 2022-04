Clima rovente in casa Lazio, i tifosi disertano l’Olimpico: saranno in minoranza

La diretta concorrente all'Europa sta vivendo un periodo complicato al di fuori del rettangolo verde

Continuano gli screzi tra la tifoseria biancoceleste e il presidente Lotito. I prezzi troppo alti dei biglietti hanno portato le frange più calde della tifoseria romana ad indurre una protesta per la gara di domani sera contro il Milan. Nonostante, infatti, la Lazio sia in piena corsa per l'Europa, i tifosi sono pronti a disertare l'Olimpico e annunciano anche cortei fuori dall'impianto per bloccare gli ingressi alla curva Nord. Per questo motivo, si legge nel Messaggero, di temono forti disordini.