Clamoroso, Messi ci ripensa. Il padre ammette: “Può rimanere al Barcellona”

Contrordine: le probabilità che Leo Messi resti al Barcellona sono altissime. A sostenerlo sono gli argentini di TyC Sports, secondo cui l’attaccante, dopo la ‘fumata nera’ che ha segnato l’incontro tra il padre Jorge e il presidente blaugrana Bartomeu, avrebbe deciso di restare al Camp Nou al 90%. Indiscrezione confermata in mattinata dal padre-agente della Pulce. Intercettato in macchina dall’inviata di Deportes Cuatro, Jorge Messi ha risposto con un “sì” alla domanda se il numero 10 stesse valutando la possibilità di rimanere in blaugrana ancora un anno per poi liberarsi a parametro zero. Oggi potrebbe arrivare la decisione definitiva. Il contratto della ‘Pulce’ con i catalani scade il 30 giugno 2021. Il padre del giocatore, in ogni caso, è ancora a Barcellona: nuovi sviluppi della ‘telenovela’ sono attesi nelle prossime ore. (Sport Mediaset)