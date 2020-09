Clamoroso, l’esame di italiano di Suarez “è stato una truffa”. Interviene la Finanza

Un’inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia ha accertato che l’esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza è stato superato con una truffa. Dalle indagini – si legge su gazzetta.it – è emerso che gli argomenti della prova d’italiano sostenuta dall’attaccante della nazionale uruguaiana erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. Il giocatore del Barcellona aveva sostenuto questo esame per ottenere il passaporto comunitario, in un primo momento si pensava che fosse un’operazione in ottica Juventus ma le ultime notizie danno Suarez vicinissimo all’Atletico Madrid. E I BIANCONERI ACCOLGONO IL LORO NUOVO ATTACCANTE