Clamoroso k.o. ad Haifa, Agnelli si scusa: “Provo vergogna”. Ma conferma Allegri

Dopo la sconfitta clamorosa in Israele contro il Maccabi Haifa, ai microfoni di Sky Sport il presidente della Juventus Andrea Agnelli ammette gli errori di questo inizio di stagione: "Quella di oggi è una serata difficile ma è un periodo difficile. E' uno dei periodi più difficili, è il momento dell'assunzione di responsabilità e sono qui per questo. Provo vergogna per quello che sta succedendo, sono arrabbiato, ma so anche che nel calcio si gioca in 11, si perde in 11 e si vince in 11. Allegri resta? In una situazione come questa non è la questione di una persona sola. E' una questione di gruppo. C'è da provare vergogna, i tifosi fanno fatica a girare per strada in questo momento".