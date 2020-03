Clamoroso in Spagna! Giocatore scappa dalla quarantena e fa 3000 km in auto per tornare a casa

Dopo i casi juventini in Italia con protagonista Higuain, arriva la prima fuga anche in Spagna, con autore l’attaccante del Celta Vigo Pione Sisto. Stando a quanto riportato da GianlucadiMarzio.com, a differenza dell’argentino che precedentemente aveva avvertito il club bianconero, Pione Sisto, ha deciso di mettersi in macchina per tornare in Danimarca senza dire niente alla società spagnola. In auto insieme alla sorella, ha viaggiato indisturbato per ben 3000 km, violando la quarantena imposta dal Governo spagnolo dopo la diffusione del Coronavirus. La stazione radio Cadena Cope, ha infatti affermato che l’attaccante danese ha avvertito il Celta solo una volta arrivato in Danimarca, facendo infuriare il club che ha immediatamente fatto sapere di voler prendere provvedimenti.