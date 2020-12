Clamoroso in Olanda: stella dell’Ajax arrestata per accoltellamento

L’attaccante dell’Ajax, Quincy Promes, è stato arrestato questa mattina dalla polizia di Amsterdam perché sospettato di essere coinvolto in un grave accoltellamento. Questo è quanto viene riportatao dal De Telegraaf. Sul quotidiano si legge che l’episodio risalirebbe alla fine di luglio e sarebbe avvenuto in un capannone ad Abcoude durante una festa in famiglia. Una delle persone coinvolte, inoltre, sarebbe rimasta gravemente ferita con lesioni al ginocchio. Per adesso il club non ha dato nessuna risposta ufficiale, ma si è limitato ad ammettere che il giocatore non ha partecipato alla sessione di allenamento in programma quest’oggi. (GianlucadiMarzio.com)

Fiorentina, punta sull’effetto Champions. Tantissimi i passi falsi dopo l’impegno infrasettimanale