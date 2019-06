Clamoroso in Francia: Platini fermato per corruzione, è sotto interrogatorio

Clamoroso in Francia: Michel Platini è stato fermato dalla polizia transalpina per corruzione nell’assegnazione del Mondiale 2022 in Qatar. La notizia arriva dal sito francese Mediapart ed è stata poi rilanciata da tutti i media transalpini prima di trovare conferme anche da parte delle istituzioni. L’ex numero uno dell’Uefa si trova da stamattina nei locali dell’Ufficio anti-corruzione della polizia giudiziaria di Nanterre ed è attualmente sotto interrogatorio. Sotto interrogatorio anche Claude Gueant, che all’epoca dei fatti era segretario generale dell’Eliseo sotto la presidenza Sarkozy. MONDIALI ’98, PLATINI SHOCK: “PILOTAMMO IL SORTEGGIO”