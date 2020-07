CL ed EL, il quadro delle fasi finali: sorteggio tosto per Juventus, Napoli e Atalanta

Sono stati definite nel pomeriggio le gare valide per i quarti di finale di Champions League. Ospite d’onore, addetto alle estrazioni, un ex tecnico viola: Paulo Sousa. L’Atalanta se la vedrà contro il Psg, mentre la Juventus, se eliminerà il Lione (1-0 per i francesi all’andata), affronteranno o il Real Madrid o il Manchester City. Il Napoli invece se sarà promosso contro il Barcellona (andata 1-1) sarà opposto a Bayern o Chelsea (3-0 per i tedeschi nel primo match). La finale della competizione, prima della pandemia, era prevista a Istanbul. A Lisbona si terrà invece un torneo sprint: sette partite, dai quarti (12-15 agosto) alla finale di domenica 23 agosto, passando per le semifinali del 18 e 19. Tutte gare secche, con supplementari e rigori se servissero: un inedito.

Europa League

FINALE

Partita 7: Vinc. Partita 5 – Vinc. Partita 6

SEMIFINALI

Partita 5: Vinc. Partita 4 – Vinc. Partita 2

Partita 6: Vinc. Partita 3 – Vinc. Partita 1

QUARTI DI FINALE

Partita 1: Wolfsburg/Shakhtar – Eintracht Francoforte/Basilea

Partita 2: Lask/Man. United – Basaksehir/Copenaghen

Partita 3: Inter/Getafe – Rangers/Bayer Leverkusen

Partita 4: Olympiacos/Wolves – Siviglia/Roma