Ciullini: “Attenzione, ora gli infortuni sono dietro l’angolo. La fretta può essere pericolosa”

Alessandro Ciullini, preparatore atletico, ha parlato a Lady Radio della preparazione fisica in vista della ripresa del campionato: “Gli infortuni sono dietro l’angolo, così come si legge in un focus del Barcellona. Si parla di cinque-dieci infortuni nel primo mese di ripresa. Non si deve rischiare niente ora, poi con la ripresa sarà più facile. Ora la cosa più importante è dedicare attenzione alla qualità del movimento e del gesto del giocatore e non sovraccaricare il giocatore. La fretta può essere pericolosa. Ho visto delle foto dei primi allenamenti e non ho visto la presenza di preparatori atletici. Mi sembra assurdo. Manolas si è infortunato facendo calcio tennis”.